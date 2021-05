Han har gjort det igen: Jim Lyngvild får de danske regenter til at ligne et opslag fra et modemagasin

Det er ikke vaskeægte arvegods, der venter i salene på Kronborg for tiden. Det kulturhistoriske museum er trådt et skridt væk fra traditionel formidling af fund og arkivalier og præsenterer et remix af historien lavet af en nutidig kunstner.

Derfor står der to vigtige ord på plakaten til udstillingen ’Kongerækken’: »fakta« og »fantasi«.

De nyskabte billeder af Danmarks konger og dronninger er en leg, og iscenesættelsen af regenter fra Gorm den Gamle til dronning Margrethe II er næppe fuldkommen historisk korrekt. Til gengæld er det sjovt lavet på en kitschagtig måde. Det er lidt som at se en biopic, hvor en skuespiller fortolker en rigtig person og ender som et livagtigt billede af noget, der (måske) skete engang for længe siden.

Jeg havde det undervejs i udstillingen, som da jeg så ’Bohemian Rhapsody’ om rockgruppen Queen. Jeg var rasende over de friheder med fakta, som filmen tog sig, men samtidig var det lidt fedt at høre musikken spillet højt. ’Kongerækken’ larmer på samme måde.

Konkret har Jim Lyngvild skabt 110 portrætter af regenter, deres ægtefæller og beslægtede hovedrolleindehavere fra danmarkshistorien. Dertil kommer en stribe gigantiske tableauer, hvor kongerne er sat ind i en glamourøs ramme. Billederne er fotografier, som er blæst op til en slags vægtapeter. Museet havde en idé om, at det kunne være interessant at lave nye billedtapeter, som knytter an til Kronborgs samling af vægtæpper fra 1500-tallet. De er også en del af den nye udstilling.