5 hjerter: Hammershøis bipolare ven tæmmede det intense modlys og døde alt for tidligt

Da Vilhelm Hammershøi kom til verden, var fotografiet stadig et meget ungt medie, men med store muligheder. Hvis man ønskede pålidelige billeder af den nære omverden, fandtes der ingen bedre hjælpemidler. Det benyttede Hammershøi sig af, i særlig grad.

Allerede da han var lille, blev der taget billeder af ham. Siden fotograferede han også selv og udviklede sig i takt med, at fotografien også gjorde det. Det ved vi fra det materiale – ud over de 17 malerier – som i dag findes i Den Hirschsprungske Samling: tegninger, breve, udklip – og ikke mindst gamle familiefotos. Nu er det meste hentet frem og sat op på væggene for at kaste lys over ikke bare en ny side af kunstneren, men også et venskab, som ikke tidligere har været holdt op mod lyset.

Hammershøi lod sig blandt andet fotografere i kavalerkostume af den jævnaldrende Valdemar Schønheyder Møller. Et mærkeligt foto, der fortæller os lidt om den grad af iscenesættelse, som vi senere møder så ofte i Hammershøis interiører. Ligesom sin i dag langt mere berømte kunstnerven ønskede Schønheyder Møller også at lære af det nye medie for måske på denne måde at forny sin tilgang til kunsten. Begge var elever af P.S. Krøyer på Kunstnernes Frie Studieskoler. Og begge var godt på vej i en periode, der selv var på vej væk fra naturalismen mod nye måder at tolke verden på.

Deres engagement har efterladt sig forunderlige spor, og ikke kun i de billeder, som de malede, og som nu vises frem samlet, som en illustration af det venskab og fællesskab, der sandsynligvis varede ved til den bipolare Schønheyder Møllers alt for tidlige død.

Med lidt held kunne han endda være blevet Hammershøis svoger, for han nærede varme følelser for Hammershøis søster, Anna. Men det skulle ikke være. Men fotograferet blev Anna, uden at hun ligefrem blev fremstillet som et begærsobjekt. For enten så hun væk – eller vendte ryggen til fotografen.