Kunst skal åbenbart køres ind med penis på DR

Pik og patter har jo alle dage haft et ret stort publikum, hvad enten det så var live eller i diverse afbildninger. I disse dage fejrer ikke mindst det mandlige kønslem succes i kunstens verden, og det ser kunstkritikerne Bente Scavenius og Mathias Kryger på i et program, der – undskyld, jeg finder selv ud – kører den ind med penis. Anledningen: Tjah, Penis is all around us, for nu at parafrasere en gammel sang med The Troggs.