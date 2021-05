Verdens største religiøse monument var langt mere befolket end hidtil antaget

Nye beregninger viser, at den cambodjanske tempelby Angkor Wat var væsentlig mere befolket end først antaget.

Ved at bruge algoritmer og en LiDAR-måler, en skanner, der kan bruges til samle store mængder af afstandsmålinger med høj præcision, har arkæologer beregnet, at da tempelbyen var på sit højeste, var der op til 900.000 indbyggere – over tre gange så mange, som der i dag bor i Aarhus by.

»Det betyder, at befolkningen i Angkor er nogenlunde sammenlignelig med de næsten 1 million mennesker, der boede i det gamle Rom, da de var flest«, skriver arkæolog Sarah Klassen, som var med til at lave beregningerne, i en artikel i The Conversation.

Det nye estimat er baseret på 30 års arkæologiske data fra udgravninger på jorden ved Angkor Wat, som ofte bliver omtalt som verdens største religiøse monument.

Ifølge undersøgelsen, der er foretaget af University of British Columbia, Canada og i sidste uge blev publiceret i Science Advances, var det i det 13. århundrede, at befolkningstallet i Angkor-regionen lå mellem 700.000 til 900.000.

Det sammenlignes i undersøgelsen med den anslåede befolkning i nutidens Boston på 692.600.