Vicki Berlin vælter teltet, når hun revser boomerne

Man er i godt selskab i det store telt under Fruens Bøge i den grønne skov i udkanten af Odense. De to kvinder og fire mænd, som udgør truppen i årets revy, kan deres kram. De er sjove, de er charmerende, de synger godt og klæder hinanden. Og de akkompagneres af et effent orkester, der kan få det meste til at swinge. Så der er sådan set ikke så meget at klage over.

Men som bekendt ligger djævelen i detaljen, og det er her, man finder svaghederne i en omgang lagkagerevy, der såmænd er både velpyntet og særdeles spiselig. For der er altså et par svipsere eller tre i materialet, som forhindrer showet i at få de fem hjerter fra Politiken, som man ellers efterlyste i en af teksterne. Men det tager vi senere. For der er sandelig også ganske meget, der fungerer ovenud godt.