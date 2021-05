Vil du gerne langt væk fra regnvejret og dansk kulturpolitik, skal du se dette stykke

Teater må være et af de områder inden for kunsten, hvor det er sværest for almindeligt dødelige at orientere sig om, hvad der foregår ude i verden. Hvordan ser scenekunsten for eksempel ud i Belgien? Hvad med i Norge og i Tyskland?

Det er heller ikke internationalt udsyn, der til daglig præger dansk teater allermest – det var den første forestilling på CPH Stage en stærk påmindelse om. En påmindelse om, hvor godt dansk teater kunne have af en saltvandsindsprøjtning udefra.