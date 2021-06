Tre mænd med tourette indtager scenen med pruttelyde, brøl og bandeord

Forvent det uforventelige! For bare et par måneder siden forekom tanken om at kunne få en række internationale kompagnier til ILT Festival i Aarhus som et fatamorgana. Men med kun en enkelt sidsteøjebliks-aflysning lykkedes det for arrangørtrioen Svalegangen, Aarhus Teater og Gruppe 38 at skaffe forrygende iltforsyning udefra med gæstespil, der fik tryllet alle mulige – og umulige – facetter frem i festivalsloganet ’Expect the Unexpectable’.