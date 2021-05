Kim Skotte: VAR ødelægger fodbold som æstetisk nydelse

En nyåbnet udstilling på Copenhagen Contemporary undersøger forbindelsen mellem sport og kunst. Vor anmelder var glædeligt overrasket over, at der rent faktisk var en forbindelse. Men selvfølgelig er der da det, og heldigvis ikke kun fordi socialdemokratisk kulturpolitik har det med at være mere optaget af fodbold end af ’finkultur’.

Alle sportsgrene har deres egen æstetik og mulighed for at skabe skønhed og skæbnedrama inden for de afstukne regler. Det gælder ikke mindst fodbold, hvor meget af nydelsen udspringer af komplekse mønstre og kreativt samspil, hvor tilfældigheden – skæbnen, om man vil – hele tiden er en del af pakken.

I cykelsport, svømning og sprint kan skæbnen komme vældigt til udtryk i form af hundrededele sekunder og tykkelsen på et cykeldæk, fordi det så entydigt i sidste ende handler om at komme først i mål. Et mål i fodbold er en lidt anden størrelse. Her kan mål være mange ting. Det handler om mål, men det handler i høj grad også om spillet og de mange små og store momenter, enhver kamp ender med at have bestået af.