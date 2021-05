14 dage til EM i fodbold: Her er en glimrende podcast at lytte til som opvarmning

Mester efter mester er nu blevet kåret i fodboldligaerne rundtomkring i Europa, og det febrile kommer nu krybende over mig, for hvad skal jeg nu lave, når der ikke er mere fodbold i tv?

Heldigvis er der allerede på fredag i denne uge en hyperspændende slags ’finale’ om europæisk deltagelse mellem to hold, AaB og AGF, der ellers normalt ikke interesserer mig så voldsomt, men her på bagkanten af endnu en sæson, kan jeg svinge begejstringen op over stort set hvad som helst, der involverer et græstæppe og en bold.

Det gælder også den endelige kamp om den sidste plads i den kommende udgave af den engelske Premier League lørdag eftermiddag, men dog ikke Champions League-finalen samme aften mellem lunkne og forlorne Chelsea og den sterile, arabiskejede fodboldrobot Manchester City (jeg holder med et andet engelsk hold, hvis du ikke har gennemskuet det).