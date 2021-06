Fylder 75: Svensk filminstruktør har gjort alt fra Abba til Johnny Depp til store stjerner

Ikke mange kan prale med, at de har været med til at skyde både musikgruppen Abba og stjerneskuespillerne Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis og Johnny Depp til stjernerne. Læg dertil en unik evne til at samarbejde med nogle af det store lærreds største navne.

Det er, hvad Lasse Hallström kan. Den svenske filminstruktør, der egentlig blev født Lars Hallström, fylder 2. juni 75 år.

Som ung gik han på Adolf Fredriks Musikskole, men det var i filmmediet, han indledte karrieren. Det begyndte med mindre serier i Sverige. I 1974 satte Lasse Hallström sig så sammen med, hvad der skulle ende med at blive en af verdens mest succesrige popgrupper, Abba, og begyndte at lave musikvideoer for dem. Det gjorde han de næste mange år.