Hun ville korse sig, hvis hun hørte, hvordan unge i dag bruger hendes kælenavn

Når du ser overskriften på denne udgave af Ugens Ord, forestiller du dig måske, at sprogklummen handler om Karen Blixen og Bille August-filmen ’Pagten’, der netop har haft premiere. For Tanne er jo det kælenavn, Karen Blixens venner og familie brugte om hende.

Men nej, det er ikke Blixen, det skal handle om lige her, for hun lignede med sin blege hud ikke en, der tannede back in the day. I dag er ’tanne’ nemlig blevet et udsagnsord, der betyder ’solbade’. Men ‘solbade’ er flere hundrede år gammelt, og de unge vil have et nyt ord, så nu hedder det altså ‘tanne’.

Det kommer selvfølgelig fra engelsk, tan, som netop betyder ’solbade’. ’Tanne’ lyder ungt og smart i dansk, men i engelsk er det lige så oldgammelt, som ‘solbade’ er det i dansk. Det engelske tan kan føres tilbage til middelalderens latin, hvor det stammede fra ’tannum’, som er et ord for bark til at garve skind med. I den gamle danske ordbog får vi at vide, at ‘tan’ er en gulbrun farve og bruges om hunde, som kan være tan-farvede. Det gælder den dag i dag.