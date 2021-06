Politikere kræver svar om seksualiseret miljø i DR Pigekoret: »Det er forkasteligt, at man ikke har stoppet det der«

»Uacceptabelt«, »skandaløst« og »forkasteligt«.

Sådan lyder reaktionen fra kulturordførere for Enhedslisten og SF, efter 12 navngivne kvinder fortæller Politiken, at de som mindreårige oplevede et seksualiseret miljø i DR Pigekoret, hvor piger fik opmærksomhed, hvis de gik udfordrende klædt, hvor flere modtog grænseoverskridende sms’er. Og hvor en skriftlig klage fra en 17-årig korsanger blev afvist og krævet skrevet om.

»Pigernes oplevelser og det, at man har forsøgt at råbe ledelsen op, er dybt bekymrende. Det er forkasteligt, at man ikke har stoppet det der«, siger Charlotte Broman Mølbæk, der er kulturordfører for SF.