Biografer vejrer morgenluft efter gysergod weekend

Det har været nogle gode dage for gyserfilm.

For to weekender siden slog biograffilmen ’A Quiet Place – Part II’ rekorden som den mest indtjenende åbningsweekendfilm, siden pandemien startede.

Næsten 300 millioner kroner omsatte filmen for den weekend. Ud over at det er en god sjat penge, er det særligt opsigtsvækkende, da det er meget tæt på den indtjeningsprognose, man kom med for filmens oprindelige dato, som lå før, coronapandemien tog fart.

Det viser sig nu tilmed, at det ikke var en engangsforestilling. Det er nemlig ikke kun ’A Quiet Place – Part II’, som kan få folk ind i den mørke sal.

I begyndelsen af denne weekend så det ud til, at ’A Quiet Place – Part II’ igen ville ende med at være den mest sete film, men sådan blev det ikke, da en anden gyserfilm, ’The Conjuring: The Devil Made Me Do It’, kæmpede sig til tops, og hermed er der endnu en gang tiltrængt konkurrence blandt de amerikanske biograffilm, skriver The Hollywood Reporter.

Alt sammen, på trods af at ’The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ også kunne ses på streamingtjenesten HBO Max, uden at man skulle betale ekstra på biografpremieredagen, og at cirka hver fjerde biograf i USA stadig er lukket, samt at mange af biograferne fortsat begrænser antallet af gæster.

»Dette er endnu et positivt tegn for industrien. To film, der minder om hinanden, som kæmper om førstepladsen med så høje seertal, viser, at der er livskraft på markedet. Det er meget godt at se«, siger David A. Gross, som er direktør for filmrådgivningsfirmaet Franchise Entertainment Research, til Variety.

Den tredje film i ’The Conjuring’-serien tjente i premiereweekenden næsten 150 millioner kroner, mens ’A Quiet Place – Part II’ tilføjede 110 millioner kroner samme weekend.

Det får den samlede indtjening op på 850 millioner for den længe ventede efterfølger til John Krasinskis ’A Quiet Place’, som stadig har et par ugers spilletid i biograferne.