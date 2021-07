Politimand i smart træk for at undgå at ryge på YouTube: Sætter Taylor Swift-musik på

En amerikansk politimand har givet loven om ophavsret et nyt tvist.

Under en kontrovers begyndte betjenten nemlig at spille sangen ’Blank Space’ af Taylor Swift for fuld udblæsning.

Ikke for at fornøje de omkringstående ved en demonstration eller opfordre til dans. Men for at sikre sig, at de ikke kunne dele videoen af hans behandling af dem på YouTube, da det ville være et brud på ophavsretten at dele popstjernens musik. Det skriver mediet Hyperallergic.

»Jeg spiller min musik, så I ikke kan dele videoen på YouTube«, som betjenten direkte forklarer de vantro demonstranter.

Demonstranterne fra Anti Police-Terror Project, der var mødt op for at protestere mod politibrutalitet, fik til en begyndelse at vide, at de skulle fjerne et banner, fordi det udgjorde en ’snublerisiko’.

En af dem begyndte at diskutere med betjenten og forlangte en forklaring, men så hev betjenten sin mobil frem fra lommen og satte den fast i skjorten for at sikre sig, at videoen af hans opførsel ikke skulle offentliggøres.

Men demonstranterne filmede videre og har alligevel delt videoen på netop YouTube, så alverden ved selvsyn kan bevidne den ny taktik.

Netop mobiloptagelser af politiets fremfærd har i de senere år været afgørende i amerikanske retssager om unødig magtanvendelse.

Senest blev betjenten Derek Chauvin dømt for drabet på George Floyd, da den 17-årige Darnella Fraziers videooptagelser dannede modvægt til politiets officielle redegørelse om forløbet op til Floyds død.