Bidens sÃ¸n er pludselig blevet kunstmaler og giver â€“ igen-igen â€“ sin far problemer

Hunter Biden, søn af den amerikanske præsident, Joe Biden, er sprunget ud som kunstmaler. Faktisk forventes han allerede senere i år at være klar med en udstilling på et galleri i New York.

Men den 51-årige præsidentsøn, der er uddannet jurist, møder kritik for sit nye karrierevalg.

For hvordan skal man kunne sikre sig, at alskens lobbyister ikke køber sig vej til Det Hvide Hus gennem Hunter Bidens kunstværker, hvis værdi – som al anden kunst – vil være helt og aldeles subjektiv, og som ifølge præsidentsønnens gallerist vil blive sat til salg for op imod 500.000 dollars?