Discoverys første forsøg med dansk fiktion er ’Klovn’ light

Der var engang for ikke så længe siden, hvor DR sad tungt på den danskproduceret fiktion, som oftest var rettet mod et voksent-voksent publikum og med det helt store D for Drama. Tænk ’Fred til lands’, ’Herrens veje’ eller ’Ulven kommer’. Den eksplosive udvikling på streamingområdet har ændret på det billede, og især efterspørgslen efter ungdomsserier og ikke mindst satiriske, virkelighedsnære serier om at være ’næsten voksen’ synes at være særlig stor.

Streamingtjenesten Xee har allerede fat i denne lange ende med serier som ’30’, ’Limboland, ’Cold Hawaii’ og ’Junglen’, mens DR’s ’Doggystyle’ og TV 2’s ’Sex’ var blandt de bedste på de gode gamle licenskanaler.