4 hjerter: Han valgte at springe ud ved at brodere en klokkestreng til sin mor med ordene Â»Mor, jeg er bÃ¸sseÂ«

For en gangs skyld bliver tilskuerne i Skuespilhuset undervejs opfordret til at tage billeder og smække dem op på Instagram. Anledningen er også ret unik: »A lesbian on the main stage of The Royal Theatre!«, som skuespilleren Xenia med et skarpt humoristisk tvist siger det i rollen som sig selv. Hun indtager scenen i ’Pride’ sammen med seks andre queer skuespillere og dansere fra fem forskellige lande: »Welcome LGBTQQIP2SAA ... people. And heterosexuals«.

Det er faktisk ikke sket før, at nationalscenen har ladet et queer hold fortælle deres historier for fulde, stort opsatte gardiner. Pride eller ej, der har været langt imellem homodramaer – med 1990’ernes bøsseepos ’Engle i Amerika’ som den ikoniske undtagelse.

Selv om jeg kan sidde dér som småkedelig heterodansker med mit på det tørre og indimellem tænke, at det har jeg set og hørt før, gør forestillingen det indtrængende klart, at det netop h