»Vil du have et glas tis? Kom nu, jeg har selv lavet det!.«: Dunst-festerne i København bød på grænseoverskridende galskab og vilde provokationer

Da Bent Jacobsen var 13 år, var han godt klar over, at han var bøsse. Det var i 1963, og han sad på det lokale bibliotek og læste i aviserne, at han dermed også var kriminel. Fra naturens hånd.

For medierne fortalte om sædelighedspolitiets inspektør, Jens Jersild, der argumenterede for, at unge mænd kunne forføres til en permanent homoseksuel kønsdrift, og derfor havde sat politispioner ude foran steder som Cosy og Centralhjørnet. De skulle forhindre mænd i at finde sammen.

De havde dengang juridisk støtte til deres terror i ’den grimme lov’, som kriminaliserede mænd, der opsøgte prostituerede mænd under 21 år. I forvejen var den seksuelle lavalder for homoer 18 år og dermed tre år højere end for alle andre. Det her øgede bare politiets mulighed for chikane.