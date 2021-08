Bob Dylan afviser alle anklager om seksuelt misbrug af 12-årig pige

I løbet af seks uger i april og maj 1965 groomede og seksuelt misbrugte den amerikanske sangskriver og senere nobelprismodtager Bob Dylan ifølge nye anklager en dengang 12-årig pige.

Kvinden, der i dag er omkring 68 år gammel, nævnes i sagens akter som J.C., skriver USA Today, der er i besiddelse af akterne. Misbruget skulle blandt andet være foregået i sangskriverens lejlighed på det berømte Chelsea Hotel i New York, og foregik ifølge søgsmålet uden pigens samtykke. Bob Dylan fyldte under eller kort efter det angivelige misbrug 24 år. Han afviser anklagerne.

The Guardian, der også er besiddelse af sagens akter, skriver, at Bob Dylan anklages for at have etableret en relation til pigen for herefter at »fjerne hendes hæmninger med henblik på seksuelt at misbruge hende, hvilket han gjorde, samtidig med, at han forsynede hende med stoffer, alkohol og trusler om fysisk vold, hvilket efterlod hende med følelsesmæssige ar og psykiske skader, der fortsat præger hende den dag i dag«.

En talsmand udtaler på Bob Dylans vegne i en skriftlig erklæring sendt til flere medier, at »denne 56 år gamle anklage er usand og vil blive bekæmpet med alle kræfter«.

Bob Dylans advokat er ikke vendt tilbage på henvendelser om at kommentere, skriver USA Today.

Ifølge sagens akter har misbruget haft – og har stadig – konsekvenser for J.C., blandt andet depression og angst.

Et vindue for gamle sager

Selv om det civile søgsmål ligger langt tilbage i tiden, er timingen ikke tilfældig. I 2019 vedtog man i den amerikanske delstat New York at fjerne tidsbegrænsninger på seksuelt misbrug og overgreb begået mod børn – ligesom det siden 2018 har været tilfældet i Danmark. I delstaten var der dog kun tale om et midlertidig vindue.

I lørdags udløb loven, og sager ældre end 55 år gamle anses nu for at være forældede. Søgsmålet mod Bob Dylan blev indleveret dagen før, vinduet blev lukket.

Udover Bob Dylan blev prins Andrew i sidste uge i forbindelse med denne lov anklaget for overgreb og seksuelt misbrug begået mod en dengang 17-årig pige.