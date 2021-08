Det går for stærkt: Frustreret borgmester vil bevare historiske bygninger i København

Fakta

Bevar byens sjæl

Overborgmester Lars Weiss (S) præsenterer nyt udspil med det formål at bevare kulturhistoriske bygninger i København.

Sammen med københavnere og fagfolk skal der laves en screening af bygninger, som man ønsker at bevare.

Derudover lægger udspillet op til, at man undersøger konkrete handlemuligheder for at bevare bygninger, ligesom mulighederne for bevarende lokalplaner og nye SAVE-registreringer undersøges.