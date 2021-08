Partier ville sikre, at Nyholm bevares: De blev stemt ned – og det er der ifølge overborgmesteren en god grund til

Et enestående historisk og arkitektonisk miljø midt i det centrale København står ledigt, når forsvaret om fire år forlader området Nyholm, der i mange år har været flådens hovedkvarter.

Derfor har Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation foreslået, at man laver en ny lokalplan, der sørger for, at det bliver bevaret og ikke omkalfatret af nybyggeri.

»Vi vil gerne have en bevarende lokalplan for at undgå at få bygget en masse nyt derude og få bevaret udsynet til de historiske bygninger og Rigets Flag, så de ikke drukner i en masse nybyggeri«, siger gruppeformand Jakob Næsager (K).