Dylanolog og advokat skændes om misbrugsanklage

Der gik ikke lang tid, før sanger og sangskriver Bob Dylan blev anklaget for grooming og misbrug af en 12-årig pige i 1965, førend musikmedier og dylanfans gik i arkiverne for at efterforske sagen.

En af dem, en læser, har henvendt sig til Politiken på baggrund af vores omtale af sagen for at påpege, at der er »kæmpehuller i anklagerne«, hvis man undersøger Dylans koncertdatoer for den periode, hvor misbruget skulle have fundet sted.

Og læseren får opbakning af en ekspert. Forfatteren Clinton Heylin, der har skrevet flere bøger om Bob Dylan, har nemlig samme pointe. Faktisk er det »umuligt«, at anklagerne kan være sande, konkluderer forfatteren ifølge Huffington Post.