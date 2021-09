Internettet undrer sig: Skal Drakes cover forestille dick-pics? Eller er det, fordi han har gjort 12 kvinder gravide?

»En af de kunstnere i verden, det er komisk let at hade«, kaldte onlinemagasinet Hyperallergic Damien Hirst forleden og grupperede ham – helt fair – i kategori med Kaws og Jeff Koons. Den britiske kunstner Hirst er i dag 56 og virker for tiden unødvendigt lost og desperat som en haj fanget i en lille vandtank. Hans skulpturer bliver grimmere og grimmere for hvert år, der går, og på en sjov måde også mindre og mindre udholdelige i deres koncepter. Hans malerier? Helt umulige ...

At Hirst er kunstneren bag coveret til den canadiske super-rapper Drakes (34) nye album, ’Certified Lover Boy’, er en lille meme-sensation, som allerede har vandret internettet rundt et par gange. Lil Nas X har fået meget sjov ud af det og optræder nu med gravid mave på sin Instagram. Musikbranchens yndlings-troll.