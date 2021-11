5 hjerter: Et absolut særsyn på den kongelige scene

Kvinder er en mangelvare i ballettens verden, altså når det gælder om at indtage koreografens position. Det er en traditionsbundet ting, at man ikke har kunnet betro en kvinde den skabende post i toppen af det mandsdominerede ballethierarki, men det problem er man omsider begyndt at handle på. Også herhjemme, hvor jeg ellers i Nikolaj Hübbes 13 år som balletmester umiddelbart kun kan komme i tanker om Twyla Tharps ’Come Fly Away’ og Cathy Marstons ’Farlige forbindelser’.

Den skævhed har Corpus, det kgl. eksperimenterende kompagni, dog gjort en stærk indsats for at rette op på, og som en sidste gestus, inden kompagniet lukker ved årets udgang, er de medarrangør af denne første balletaften med lutter kvindelige koreografer på programmet. Sigende nok går det under betegnelsen ’Giant Steps’.