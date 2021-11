5 hjerter: Hvornår har du sidst set en forestilling med kæmpestore sten i hovedrollen?

Hvornår har man før set en forestilling med kæmpestore sten i hovedrollen?

Men nu er det også den billedskabende instruktør Catherine Poher og den idérige koreograf Thomas Eisenhardt, der står bag. Et makkerpar, der i Aaben Dans-regi er kendt for at gå deres helt egne veje. Her lige lukt ind i det antropocæne klimakriselandskab, hvor de med danseperformanceinstallationen ’Sprækker’ balancerer foruroligende og forunderligt poetisk mellem undergang og ny begyndelse.