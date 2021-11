De rige er blevet superrige, de dumme svin er blevet nogle superdumme svin

I tidens tv-serier er rige mennesker dumme svin, som ikke behøver sluge kameler for at komme i himlen, for de befinder sig allerede langt over selv de lyserøde skyer, ude i rummet – hvor de dog fortsætter med at græde, skriver Kristoffer Hegnsvad i denne klumme.