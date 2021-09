Oldtidens svar på Taylor Swift er dukket op på en gammel sten

Datidens svar på nutidens T-shirt med et citat på. Sådan beskriver professor i græsk oldtidskultur ved universitetet i Cambridge Tim Whitmarsh et lille digt, han har brugt coronanedlukningen på at sysle med.

Oversat lyder verset noget i retning af »De siger/ hvad de vil/ jeg er ligeglad/ elsk mig bare/ det er godt for dig«, siger professoren til The Guardian.

Det særlige ved det lille vers er, at det er skrevet i en meget mere uformel stil end den typiske digtning omkring det andet århundrede efter vor tidsregning. Digtet er fundet i over 20 forskellige afskrifter og var ifølge professoren populært i det østlige Romerrige. Det er også fundet som graffiti i Cartagena i Spanien, og det er den udgave, der fremgår af billedet.

Ifølge artiklen i The Guardian har man længe kendt til, at der både fandtes folkelige mundtlige digtertraditioner og de mere akademiske regelbundne vers. Det er ofte de sidstnævnte, der er overlevet for eftertiden.

»Her får vi et spændende kig ind i en form for mundtlig popkultur, der lå under overfladen på den klassiske kultur«, siger Whitmarsh.

Forskeren fortæller, at teksten er sangbar og mere i familie med rock- og popmusik end klassisk digtning, når det kommer til rytme. Han kalder digtet »nærmest unaturligt moderne« og sammenligner det med punkbandet Sex Pistols og popsangeren Taylor Swifts tekster om, at hatere kan hade alt det, de vil.

Digtet er fundet i sin bedst bevarede form på en amulet i en kvindegrav i Ungarn. Ifølge Whitmarsh er amuletterne blevet masseproduceret på værksteder og spredt fra Spanien til Mesopotamien på samme måde, som dagens turister kan købe de samme T-shirts med de samme citater i Madrid, Rom og Amman.