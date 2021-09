Britney Spears tager en pause fra sociale medier

Tirsdag var Britney Spears’ Instagram-profil lige pludselig væk, kunne bekymrede fans konstatere.

Men der er ingen grund til bekymring, forsikrer sangerinden. Hun »tager en pause« fra sociale medier, fordi hun skal fejre sin forlovelse med Sam Asghari, skriver hun på sin Twitter, som hun ikke har deaktiveret.

»Bare rolig, folkens. Tager bare en pause fra sociale medier for at fejre min forlovelse. Jeg vender snart tilbage igen«.

Britney Spears afslørede forlovelsen natten til mandag, hvor hun lagde en video op af parret og en funklende diamantring.

#FreeBritney

Britney Spears’ Instagram-konto har fået stor opmærksomhed hos #FreeBritney-bevægelsen, der startede i 2019. Bevægelsen af fans har i flere år kæmpet for at få hendes far, Jamie Spears, til at opgive det værgemål, han fik tildelt for 13 år siden, som har givet ham rettighederne over hendes forretning og formue.