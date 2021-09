Ny trend på TikTok sender Lukas Graham til tops

Syv år efter sin udgivelse brager Lukas Grahams kæmpehit ’Mama Said’ derud af på ny.

Flere end 23 millioner mennesker har i skrivende stund set lydklip med sangen, og antallet af streams på Spotify er tredoblet i flere lande i løbet af de seneste to uger.

Årsagen til den fornyede hype skal findes i et nyt fænomen på det sociale medie TikTok, hvor sangen lige nu ligger nummer ét i USA. Under hashtagget #MamaSaiditwasOK har op imod en million brugere lavet små videoer om noget, de giver sig selv lov til eller spørgsmål og kommentarer, de er godt trætte af at få.

Én skriver: »Du kan da ikke være tyk og gå i croptop?«.

En anden får kommentaren: »Du kan ikke anmelde ham. Det vil ødelægge hans liv og karriere ...«.

Så tænder de for Lukas Graham og svarer med ordene »When mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright« og kommer med et modargument – som for eksempel et billede af Peter Plys i croptop.

Sangen er nu blandt TikToks ti mest brugte lydbidder på verdensplan, og trenden har også bredt sig til Instagram.

Lukas Graham er selv sprunget med på vognen, og besvarer spørgsmålet om, hvorfor han ikke får klippet sit hår med en billedserie, der hylder kendte langhårede mænd. Og selvfølgelig budskabet om, at hans mor jo synes, det er helt okay at lade være.