Gigantisk violin flyder ned ad Canal Grande i Venedig med budskab om håb

Lørdag formiddag på Venedigs Canal Grande. Alt lignede sig selv med turister, der blev fragtet rundt på vandvejene i gondoler og skød løs med smartphones.

Lige indtil en gigantisk træviolin kom glidende forbi med en strygekvartet, der spillede Vivaldis ’Fire årstider’ for de måbende tilskuere.

’Noas violin’, kalder kunstneren Livio De Marchi sit utraditionelle fartøj, som i weekenden fik sin debut. Til The New York Times fortalte han, hvorfor det overdimensionerede strygeinstrument, som er bygget af 12 forskellige træsorter med skruer og møtrikker og plads til en motor indvendig, skal være med til at promovere kunst, kultur og musik.

Historien lyder, at Noa byggede sin ark for at redde verden fra syndfloden, og Noas violin stævnede også ud med et budskab om håb efter coronastormen.

»Violinen er et tegn på, at Venedig genstarter«, sagde Livio De Marchi til The New York Times.

Gondoler, motorbåde og vandtaxaer dannede hurtigt en karavane, der fulgte den 12 meter lange violin på dens tur ned ad kanalen, mens musikerne smed skoene for at få bedre fodfæste på dækket.

Ifølge The New York Times gik turen uden de store problemer, bortset fra et nodeark, der blæste i vandet, men som hurtigt blev fisket op, så violaen kunne følge med.

Efter en time lagde violinen til ved kirken Santa Maria della Salute, der blev bygget i 1630 til Jomfru Marias ære, så hun kunne redde byen fra pesten.

Violinen blev velsignet af en præst, som ønskede, at den vil »rejse verden rundt med et budskab om håb«, skriver The New York Times.