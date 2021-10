»Det slår mig, hver gang jeg er i Berlin, hvor venlige tyskerne er«

Tyskerne skal faktisk have ros for ikke at lykkes med at skjule historiens brudflader. Og ros for den venlighed, som de viser. Måske man bliver venligere over for andre mennesker af at have en sort fortid, skriver Thomas Bredsdorff i dette rejsebrev fra Berlin.