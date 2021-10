vaner og normer skifter.

Engang hujede og råbte de i operaen. De spiste og horede og løb ud for at købe is, mens forestillingen var i gang. Senere i musikhistorien, langt længere oppe mod vores egen tid, blev klassisk musik knyttet til et fint dannelsesideal. Man sad stille til koncerterne og havde forberedt sig hjemmefra. Læst i sin koncertfører i forvejen, så man vidste, hvor mange satser der var i den symfoni, man skulle høre, og så koncentrerede man sig. Lyttede.