Model anklager popstjerne for overgreb under videoen til et af historiens største hits

Den amerikanske model Emily Ratajkowski har anklaget sangeren Robin Thicke for seksuelt overgreb i forbindelse med optagelsen af musikvideoen ’Blurred Lines’.

Det skriver BBC.

Under optagelserne til musikvideoen i 2013 befamlede den amerikansk-canadiske musiker Robin Thicke angiveligt Emily Ratajkowski på brysterne, fortæller hun i sin nye bog, ’My Body’, som udkommer til november.

Den 44-årige Robin Thicke har ikke svaret på BBC’s henvendelser om en kommentar.

»Pludselig ud af ingenting følte jeg kulden fra en fremmeds hænder, som tog om mine bryster bagfra. Jeg flyttede mig instinktivt væk og kiggede tilbage på Robin Thicke«, skriver nu 30-årige Emily Ratajkowski ifølge BBC i bogen.

Musikvideoens instruktør, Diane Martel, fortæller til The Sunday Times, at hun også oplevede episoden.

»Jeg husker øjeblikket, hvor han befamlede hendes bryster. Han stod bag hende, mens de begge var i profil«, siger Diane Martel til The Sunday Times.

Hun fortæller, at Robin Thicke senere undskyldte for episoden.

Bandlyst på universiteter

I videoen til ’Blurred Lines’ optræder Robin Thicke sammen med Pharrell Williams og rapperen T.I., mens Emily Ratajkowski og to andre letpåklædte modeller, Elle Evans og Jessi M’Bengue, danser rundt imellem dem.

Videoen er blevet udgivet i både en ucensureret version og en redigeret version, og begge udgaver findes på YouTube. Tilsammen er de blevet vist mere end 800 millioner gange.

‘Blurred Lines’ blev et kæmpe hit og toppede hitlister verden rundt. Men sangen og videoen, som gentager teksten »I know you want it«, er også blevet anklaget for sexisme og for at hylde voldtægtskultur.

Det førte blandt andet til, at flere universiteter i Storbritannien bandlyste sangen i forbindelse med fester.

Pharrell Williams udtalte til magasinet i GQ i 2019, at han var »flov« over teksterne, mens Robin Thicke tidligere har forsvaret videoen og sangen.

»Jeg har aldrig og vil aldrig skrive en sang med sådanne negative konnotationer«, sagde han til The New York Times.

Robin Thicke og Pharrell Williams er også landet i problemer på grund af musikken bag ’Blurred Lines’.

I 2018 blev de beordret til at betale mere end 30 millioner kroner til familien til den afdøde sanger Marvin Gaye, efter at ’Blurred Lines’ blev anklaget for plagiat.