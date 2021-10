Svensk politi om Lars Vilks-ulykke: Intet tyder på attentat

Kunstneren Lars Vilks og to politibetjente mistede søndag livet i en trafikulykke på E4 i det sydlige Sverige.

Der er ikke noget, der tyder på, at der var en ’ydre påvirkning’ på den bil, som Lars Vilks og to politibetjente søndag forulykkede i.

Det siger Stefan Sintéus, der er chef for den regionale efterforskningsenhed i Sydsverige på et pressemøde mandag formiddag.

Den svenske kunstner Lars Vilks og de to politibetjente mistede livet i ulykken.

Stefan Sintéus understreger dog, at efterforskningen stadig er i gang, og at politiet derfor ikke vil udelukke noget.

Han uddyber heller ikke, hvad der menes med ’ydre påvirkning’.

»Vi har fundet dækrester, så vi kigger på muligheden for, at der har været en dækeksplosion eller lignende«, siger han på pressemødet.

Ulykken skete søndag på motorvej E4 udenfor Markaryd i det sydlige Sverige.

»Der er i øjeblikket ikke noget i sagen, der tyder på, at det var nogen form for attentat«, siger Stefan Sintéus.

Ud over Stefan Sintéus var politichef i Region Syd Carina Persson også til stede på pressemødet.

Uvist, hvorfor bilen skiftede bane

Bilen, som Lars Vilks og hans to livvagter kørte i, kom over i den modsatte kørebane og kolliderede med en lastbil.

For at gøre det, har bilen forceret et stålhegn, der var i midterrabatten.

Bilen vejede 4,5 ton, fordi den bruges til personbeskyttelse.

»At bilen er så tung, burde kunne forklare, at den har kunnet køre igennem hegnet«, siger Stefan Sintéus.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor bilen kom over i den modsatte kørebane. Både lastbilen og den civile politibil brød i brand efter ulykken.

Lastbilchaufføren blev efter ulykken bragt til et hospital i helikopter.

På pressemødet siger Stefan Sintéus også, at der var en følgebil bag bilen med Lars Vilks. Personalet i følgebilen så dog ikke ulykken, fordi de var for langt bag ved bilen.

Han tilføjer, at der findes ’forskellige måder at agere på som følgebil’, men at det ikke er noget, han vil kommentere i medierne.

Der flages på halvt på alle svenske politistationer mandag, og der vil blive holdt et minuts stilhed for de to omkomne politibetjente klokken 12.

Betjentene havde arbejdet med at beskytte Lars Vilks i flere år, lød det på pressemødet.

Carina Persson fortalte på pressemødet, at der foregår omfattende krisehjælp flere steder i regionen.

