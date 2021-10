To ud af tre lyttere af udskældt ungdomsradio er over 56 år

Først den gode nyhed for Radio Loud: Den ofte udskældte radiostation har rent faktisk lyttere.

I løbet af årets første seks måneder har dab-kanalen i gennemsnit haft 9.000 lyttere på ugentlig basis, der har lyttet til mindst fem sammenhængende minutter.

Det viser en opgørelse, Kulturministeriet har lavet på baggrund af Kantar Gallups Radio-Meter, og som er delt i et svar til Folketingets Kulturudvalg fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), skriver MediaWatch.

Den dårlige nyhed er, at 6.000 af de 9.000 lyttere er 56 år eller derover, hvilket harmonerer skidt med Radio Louds målsætning om primært at være en kanal for de yngre. Oprindelig hed målgruppen de 15-32-årige, men efter kanalen har fået ny chefredaktør i skikkelse af Simon Andersen, går målgruppen nu op til 44 år.

Ifølge opgørelsen fra Radio-Meter var 2.000 af de ugentlige lyttere mellem 12 og 34 år og de resterende 1.000 mellem 35 og 55 år. Opgørelsen viser også, hvordan det står til med kanalen Radio4, der overtog fm4-frekvensen efter Radio24syv for knap to år siden.

Radio4 har præsteret at trække gennemsnitligt 271.000 lyttere til i minimum fem sammenhængende minutter på ugentlig basis. Også her er det primært dem på 56 år og over, der lytter med.

