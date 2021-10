Se billederne: Verdenskendt kunstner løfter toppen af Cheops' store pyramide

Det er normalt strengt forbudt at puffe til pyramiderne. Forandringens vinde blæser ikke her. De imposante bygningsværker og eneste tilbageværende af oldtidens syv underværker er topfredede og troner i fortid og nutid og også for eftertiden – både fysisk i egyptiske Giza og på alverdens bevaringsværdighedslister.

Men nu har en af verdens kendteste gadekunstnere, franske Jean René, kendt som JR, fået lov at rive toppen af den store Kheopspyramide og kigge direkte ned i forhistorien. I hvert fald ser det sådan ud på hans nyeste gigantkunstinstallation af et optisk bedrag, ’Hilsen fra Giza’. Værket er, skriver CNN, en del af det, der er blevet betegnet som den første internationale kunstudstilling på det berømte oldtidssted uden for Kairo.