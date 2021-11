Lidenskabeligt! Storladent! Proppet med patos!: Tre russere henter deres hjemlands glemte komponister frem fra skattekisten

Storladent og nostalgisk. Fyldt med patos og proppet med skønhed. Det lyder som fordomme på række, når vi taler om russisk kultur fra forrige århundredeskifte, inden Den Russiske Revolution i 1917 ændrede alting. Men efter at have lyttet til en ny serie af fem album, hvor en russisk trio bestående af en violinist, en cellist og en pianist præsenterer kammermusik fra deres store, vemodige hjemland, må jeg bare sige, at nogle gange holder fordomme stik.

Trioen, der har gravet dybt i biblioteker og arkiver og fremdraget en lang række russiske mesterværker for den specifikke kombination af instrumenter, de spiller på, kalder sig for The Brahms Trio. Men det skal man ikke lade sig narre af. Deres glødende passion er tydeligvis russisk musik, og serien præsenterer så imponerende en vifte af russiske trioer, at man glemmer, man ikke altid bare har lyttet til denne musik og elsket den.