Omstridt forsker siger op på Københavns Universitet

Forfatter, dr.phil. og lektor på Nordiske Studier på Københavns Universitet (KU), Marianne Stidsen, har sagt sin lektorstilling op på universitet. Det skriver Dagbladet Information.

Opsigelsen sker efter flere uger med plagiatanklager i forbindelse med to af hendes bøger samt en undersøgelse på universitetet af hendes doktorafhandling.

»Jeg havde regnet med at blive på universitetet i i hvert fald to-tre år endnu, men jeg har valgt at sige stop nu, fordi det, der er sket i denne sag, ikke er den intellektuelle debat værdig,« siger Marianne Stidsen i et interview til Information, hvor hun forklarer baggrunden for sin opsigelse.

Beslutningen om at sige op blev taget få dage før, at dekan ved KU’s humanistiske fakultet Kirsten Busch Nielse, i en pressemeddelelse skrev, at universitetet nu vil undersøge, om lektorens doktorafhandling ’Den ny mimesis – Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig’ fra 2015 indeholder passager, der strider imod god videnskabelig praksis.

Marianne Stidsen har tidligere afvist anklagerne om, at hun skulle have skrevet dele af sine bøger af uden at angive det.

»Jeg holder fast i min egen vurdering om, at der er tale om parafrase og ikke plagiat. Jeg mener, at jeg tydeligt henviser til kilden, og så læner jeg mig op ad kilden i mine tekster«, sagde hun for to uger siden til Politiken.

I offentligheden er Marianne Stidsen især kendt for sine skarpe holdninger til de nye kulturelle strømninger omkring feminisme og kønsidentitet. Begge de plagiatanklagede bøger handler om netop de bevægelser.

Kritikken blev først rejst af ekstern lektor ved filosofi på Syddansk Universitet Carsten Fogh Nielsen og juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, der underviser i ophavsret.

De vurderede, at lange passager af debatbogen ’Køn og identitet. Et spadestik dybere’ er skrevet nærmest ordret af efter henholdsvis en anmeldelse og flere leksikonopslag.

Marianne Stidsen siger i dag til Information, at hun ikke har nogen konkrete planer for, hvad hun skal nu efter opsigelsen.

»Det har været nogle seje år, hvor jeg både har haft mit fuldtidsarbejde på universitetet og taget en stor tørn med debatterne, så på den måde har jeg haft dobbeltarbejde. Det slider selvfølgelig, så jeg skal geare ned i første omgang,« siger hun til Information.

Det er ikke lykkedes Politiken at få en kommentar fra Marianne Stidsen i dag.

Citathistorie: Information.dk