»Han har bestyrelsens fulde tillid«: Pigekorets ekschefdirigent fortsætter i Malmø Opera

Michael Bojesen, der er tidligere chefdirigent i DR’s pigekor, fortsætter som direktør for Malmø Opera i Sverige. Det siger Per-Martin Svensson, som er bestyrelsesformand i Malmø Opera, til Ritzau.

»Han har bestyrelsens fulde tillid. Vi har ingen betænkeligheder, hvad angår ham«, siger han.

Michael Bojesen, der var chefdirigent fra 2001 til 2010, er blevet beskyldt for at have stået bag et meget seksualiseret miljø i pigekoret.

En advokatundersøgelse konkluderer, at mindst 64 tidligere kormedlemmer er blevet krænket af seks voksne frem til 2010.

Ifølge Per-Martin Svensson er der ikke kommet noget frem med advokatundersøgelsen, som ikke har været fremme før. Dermed ændrer det ikke ved Michael Bojesens ansættelse hos den svenske opera.

»Han har udført et godt stykke arbejde her, og det er, hvad vi vurderer Michael på«, siger han.

De fleste krænkelser er sket i tiden under Tage Mortensen, der var chefdirigent i koret i 35 år frem til 2000. Resuméet af advokatundersøgelsen viser dog, at der også har været tilfælde af krænkende adfærd under Bojesens ledelse helt frem til 2010.

Bestyrelsesformanden siger, at Michael Bojesen har handlet straks, hvis der har været noget hos operaen.

Michael Bojesen har været direktør for Malmø Opera siden 2017. Han skriver i en mail, at han er dybt rystet over, at der bliver fremlagt en rapport, hvor hans tid i koret bliver slået sammen med forgængerens virke.

»Da jeg har fået forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine 10 år som dirigent for koret«, skriver han og udtrykker bekymring for sin og andres retssikkerhed i forbindelse med undersøgelsen.

