Filmselskab sagsøger Quentin Tarantino for at sælge digital memorabilia fra 'Pulp Fiction'

Hvis du går og drømmer om at kunne bevise, at du er den retmæssige ejer af digital memorabilia fra filmen ’Pulp Fiction’ fra 1994, er filmens instruktør, Quentin Tarantino, meget villig til at hjælpe dig.

Han har nemlig bekendtgjort, at han vil lave en række såkaldte NFT’er, der er digitale samleobjekter, som han vil sætte til salg for højestbydende.

Det drejer sig blandt andet om en video, hvor han ifølge NBC News fortæller hemmeligheder om filmen, om digitaliserede sider af instruktørens eget, håndskrevne manuskript til filmen eller en af de i dag ikoniske scener. Med i hver pakke vil der være ’hemmeligheder’ om filmen, der aldrig før har været delt med offentligheden.

Det lyder jo alt sammen skæppeskønt for filmkendere med hang til at samle memorabilia, men ifølge filmselskabet Miramax, der har produceret filmen, har Quentin Tarantino slet ikke ret til at sælge ud af arvesølvet.

Hvem ejer hvad?

Ifølge Miramax, der har lagt sag an mod instruktøren, ejer de stort set alle rettigheder til filmen på nær rettigheden til at udgive manuskriptet, og det mener det – modsat Tarantino og hans advokat – ikke, at salget her kan kategoriseres som.

Over de seneste år er markedet for digital kunst og digitale samleobjekter steget voldsomt. Det er baseret på den såkaldte blockchainteknologi, der gør det muligt at forsyne digitale objekter med en uforanderlig kode, et ægthedsstempel, kan man kalde