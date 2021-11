DR-serie udskydes efter krænkelsessag i Pigekoret

En ny DR-satireserie kaldet ’Orkesteret’, som skulle have premiere i 2021, udskydes til sommeren 2022. Det skyldes, at serien, som blandt andet handler om #MeToo, sexchikane og grov tone i den musikalske verden, er endt med at ligne virkeligheden for meget, skriver Berlingske.

Det er sagen om tidligere medlemmer af DR Pigekoret, som stod frem i Politiken og fortalte om seksuel chikane og krænkende adfærd under to tidligere chefdirigenter, der har fået DR til at udskyde serien.

Serien er bygget op om en idé af Adam Price. Den handler om en 2. klarinettist spillet af Frederik Cilius, der drømmer om at stige i graderne, og som får en ny souschef i form af Rasmus Bruun.

DR har altså valgt at udskyde serien, fordi handlingen i serien ligger for tæt op ad virkeligheden, skriver Berlingske.

I et skriftligt svar til Berlingske siger Henriette Marienlund, som er fiktions- og udviklingschef i DR Kultur, Børn og Unge, at man har valgt at udskyde serien, selv om man i princippet bør skille virkelighed og fiktion helt fra hinanden.

»Vi har skønnet, at det ikke er det rette tidspunkt at sende en serie med emner som sexisme, magt og ubalancer i en musikalsk verden så tæt på, at konklusionerne fra advokatundersøgelsen om DR Pigekoret er offentliggjort«, siger hun til Berlingske.

Det er ikke første gang, at virkelige begivenheder tvinger en film eller tv-serie til at udsætte en premiere. I oktober valgte Nordisk Film at rykke premieren på komedien ’Vildmænd’ til januar 2022.

Det gjorde filmselskabet efter et angreb i den norske by Kongsberg, hvor fem personer blev dræbt, da en 37-årig mand gik til angreb med bue og pil og et stikvåben.

Da filmen blev udskudt til januar, sagde Frederik Honore, der er direktør i Nordisk Film Distribution, at man havde udskudt premieren, da filmen kom for tæt på virkelighedens tragedie i Norge.

»Vores film har ikke noget at gøre med den tragiske hændelse. Men vi udsatte filmen i respekt for de pårørende, og tre måneder virker som en respektfuld periode at vente«, sagde han.

Ritzau