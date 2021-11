'Bustesagen' fik Joy Mogensen til at se på ledelsen af de danske kunstskoler. Nu er anbefalingerne klar

Fakta

Kunstskolerne

Undersøgelsen blev sat i gang i januar af den daværende kulturminister for at sikre bedre ledelse og organisering af de danske kunstskoler, som har været igennem flere kriser.

Udvalget anbefaler bl.a. at oprette syv bestyrelser, at befri skolerne for en del papirarbejde og at give de studerende bedre mulighed for at klage.

af repræsentanter for skolerne, de studerende, branchen og ministeriet og skal nu danne oplæg for forhandlinger.Den er udarbejdet