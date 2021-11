To kvinder i TV2-dokumentar kritiserer Politiken-artikel

De to kvinder, som sidste år indberettede deres oplevelser med Jes Dorph-Petersen på TV 2, rejser nu kritik af Politiken for at have udeladt væsentlige oplysninger om deres sager, da avisen i januar bragte deres historier ud i offentligheden uden deres samtykke.

Det skriver Dagbladet Information.

En af de to kvinder er Louise Degn. Hun var praktikant på TV 2 i 2003 og er i dag kommunikationschef.

Hun hæfter sig ved, at Politiken har haft adgang til en udførlig beskrivelse af hendes indberetning via et referat fra advokaten. Alligevel har avisen i sin artikel tilbageholdt en række centrale oplysninger.

Louise Degn fremhæver især, at hun ved den episode, som Politiken omtaler, oplevede uopfordret at blive befamlet og slikket på af Jes Dorph-Petersen og en anden mand. Men selv om det fremgår af det omtalte referat, omtaler avisen blot de fysiske overgreb med en bemærkning om, at de to mænd gjorde »tilnærmelser«.

»Den artikel fremstår fuldstændig ensidig. Den tager slet ikke de vigtigste pointer med fra det, der var i min indberetning«, siger Louise Degn til Information.

Det fremgår heller ikke af artiklen, at Louise Degn blev stillet i udsigt at komme ned i byen for at drikke nogle øl, og at det først var i taxaen, at det gik op for hende, at de skulle hjem i Jes Dorph-Petersen lejlighed, hvilket er beskrevet i det materiale, Politiken har haft adgang til. Hun hæfter sig også ved, at der i det materiale, Politiken har haft adgang til om sagen, fremgår, at hun blev opsøgt af de to mænd én gang mere.

Efter hendes mening udelod Politiken således de vigtigste pointer fra hendes indberetning:

»Nemlig at jeg blev fysisk befamlet, jeg blev inviteret til noget, som viste sig ikke at være det, jeg var blevet stillet i udsigt. Og jeg blev ikke høfligt vist til døren eller noget som helst. Jeg nærmest flygtede derfra efter bedste evne«.

Politiken gav kvinderne ét døgn til at reagere, før artiklen blev bragt, og avisen nåede aldrig at få en tilbagemelding fra dem.

Den anden sag handler om Therese Philipsen, som var praktikant på tv-stationen i 2001 og i dag er forfatter. Hun mener også, at vigtige nuancer fra hendes historie er udeladt af Politikens artikel, skriver Information. Samtidig kalder hun det »grotesk«, at hun fik knap et døgn til at kommentere artiklen.

»Især fordi jeg er seks timer bagud, da jeg bor i USA, så da jeg fik henvendelsen, var det i store træk for sent overhovedet at gøre noget. Og jeg må indrømme, at jeg kunne næsten ikke læse artiklen, da jeg fik den, fordi det var så overvældende, og jeg fik det fysisk skidt af at læse den«, siger hun til Information.

Chefredaktør Anne Mette Svane forsvarer, at avisen har udeladt oplysninger om, at Louise Degn blev fysisk befamlet af Jes Dorph-Petersen og den anden mand på TV 2, da avisen bragte historien. Det var nemlig ikke en #MeToo-historie, som tog udgangspunkt i kvinderne, lyder det blandt andet.

»Jeg synes, at læserne bestemt får et indblik i, at her er der en beskrivelse af en sag, som har fundet sted for efterhånden mange år siden, og hvor hun stadigvæk sidder med nogle meget klare oplevelser fra en ubehagelig og grænseoverskridende og krænkende adfærd, der er foregået i den lejlighed. Kunne den have været endnu mere detaljeret beskrevet? Ja. Har det været vores intention at udelade detaljer, der er vigtige for hende? Nej. Men vi har ikke haft en dialog med hende, vi har alene haft referatet fra advokaten, og det gør jo, at vi ikke kan spørge ind til, hvilke detaljer fra episoden der er vigtige for hende«, siger Anne Mette Svane til Information.

Anne Mette Svane medgiver, at kvinderne »ideelt set« skulle have haft længere tid til at svare avisen på dens henvendelse.

»Men vi hørte ikke fra kvinderne før offentliggørelsen eller efterfølgende«, siger hun.

