Professor opfinder en tv-skærm, du kan slikke på ... og smage billederne

I fremtiden kan du ikke bare se billeder af mad på din skærm, men også smage på retterne, inden du beslutter dig for, om du skal bestille pizza Margherita eller butter chicken som take-away.

Måske kan du endda ligefrem sidde i Hobro og smage på retterne fra Noma i København.

Hvis alt altså går efter planen, der nu er godt på vej. I hvert fald har en japansk professor sammen med et hold studerende netop offentliggjort opfindelsen af en skærm, der kan afgive smag. Det skriver Reuters. Når du slikker på skærmbilledet, får du altså smagen af den mad, som bliver vist.

Foto: Kim Kyung-hoon/Ritzau Scanpix

Den særlige smageskærm har fået navnet TTTV – Taste the TV – og har 10 smagsbeholdere, der sprayer den kombination af smage, som billedet viser, ned over skærmen i en tynd film, der kan slikkes af.

»Målet er at gøre det muligt for folk at få oplevelsen af at spise på en restaurant på den anden side af verden, selv om de sidder derhjemme«, siger professor Homei Miyashita fra Meiji University til Reuters.

Den nye smageskærm blev præsenteret for journalister af en studerende, der bad maskinen om smagen af »sød chokolade«, som så blev sprayet udover skærmen. »Det smager lidt som mælkechokolade«, fortalte hun de fremmødte.

Professor Homei Miyashita mener, at den nye smageskærm kan forbedre folks muligheder for at opleve verden under coronapandemien, ligesom han forestiller sig, at den også kan bruges til at uddanne sommelierer og kokke virtuelt.

Opfattelsen af smag begrænser sig dog som bekendt ikke kun til receptorer i tungen, den er også afhængig af lugtesansen. Historien melder endnu intet om, hvordan smageskærmen løser netop dét problem.