Therese Philipsen: Det har været »en ren kærlighedsfest« at stå frem i TV 2-dokumentar

Den tidligere TV 2-ansatte Therese Philipsen var nervøs, da den længe ventede dokumentar ’Metoo: Sexisme bag skærmen’ fik premiere i november.

I dokumentaren, der kan ses på Discovery+, fortæller flere nuværende og tidligere ansatte kvinder på kanalen om grænseoverskridende oplevelser med fremtrædende profiler og dele af ledelsen på den statsejede tv-station. En af dem er Therese Philipsen.

Selv om hun var nervøs for reaktionerne, fortryder hun ikke sin medvirken. Til Finans fortæller hun nu i et interview, at hun har fået overvældende positiv respons fra folk, der har set dokumentaren.

»Jeg har været supernervøs. Men det har været en ren kærlighedsfest for mig. Jeg har simpelthen fået så mange henvendelser fra folk, der siger tak for mit mod til at stille op«, fortæller Therese Philipsen, der også siger, at hun havde forventet nogle helt andre reaktioner.

Seksuelle krænkelser

I dokumentaren fortæller Therese Philipsen, at hun er én af de to kvinder, der i forbindelse med en advokatundersøgelse på TV 2 indberettede sine oplevelser med seksuelle krænkelser fra tv-værten Jes Dorph-Petersen.

Oplevelserne, som Therese Philipsen også fortæller om i dokumentaren, skete, da hun var ansat på TV 2 som journalistpraktikant. I et referat fra advokatundersøgelsen fremgår det, at Dorph-Petersen i 2001 havde tiltvunget sig sex med hende.

Den episode, som Therese Philipsen beskriver i dokumentaren, var også beskrevet i en artikel i Politiken i januar ud fra advokatundersøgelsen.

Til Politiken sagde Jes Dorph-Petersen dengang, at historien er »løgn«. Det samme siger han i dag.

Jes Dorph-Petersen, der ikke havde chefansvar på TV 2, har siden fået medhold i Advokatnævnet i en del af sin klage over den advokatundersøgelse, som TV 2 iværksatte. Kritikken fra Jes Dorph-Petersen gik blandt andet på, at han ikke følte sig tilstrækkeligt informeret om, hvilken lovgivning og bestemmelser advokaterne vurderede var overtrådt. To andre klagepunkter, at bevisvurderingen var kritisabel, og at der uberettiget er indhentet personlige oplysninger, behandlede nævnet ikke.

Therese Philipsen er i dag forfatter og bor i Florida med sin familie.