Da statuen blev væltet, startede jagten på mystisk tidskapsel. Nu har amerikanske arkæologer endelig fundet, hvad de ledte efter

Fakta

Tidskapslens indhold

En knap

Et såkaldt ’calling card’, som er et slags visitkort kun med personens navn på. I adelige kredse var det dengang almindeligt at efterlade et kort med sit navn efter et formelt besøg

Håndskrevne breve

Lidt våde kopier af det politiske magasin Harper’s Weekly fra 1865

Pengesedler fra sydstatssammenslutningen Amerikas Konfødererede Stater (under borgerkrigen håbede staterne at bevare slaveriet ved at melde sig ud af Amerikas Forenede Stater)

Fragmenter, der formodentlig er fra en granat fra slaget ved Fredericksburg

En våd bibel med en sølvmønt fra 1883

En bog om Richmond

En guide til Richmond

Et frimurersymbol og -flag, begge graveret ind i træ og pakket i en konvolut

En konvolut mærket ’badge of army northern Virginia’

Patroner

En gul almanak over 1887

En bog med titlen ’badges of army northern Virginia’ med et bogmærke

En avis fra 2. januar 1883

Rapporter fra handelskammeret i Richmond

Utallige gummielastikker

Kilder: The Guardian, lex.dk og Cambridge Dictionary

Vis mere