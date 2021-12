Ny teater får millioner til at skabe liv i Hvidovre bymidte

Teater Vestvolden bliver krumtap i det store, nye Kulturcenter Risbjerggaard, der er ved at tage form i Hvidovre, og som skal skabe mere liv i bymidten.

Nu har teatret modtaget en donation på 5,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som skal bruges til indretning af sceneteknik som lys, lyd og publikumsopbygning i det nye kulturcenter. Det skriver teatret i en pressemeddelelse.

Det nye Kulturcenter Risbjergaard består af en renovering af den 350 kvadratmeter store Risbjerggaard, der fremover blandt andet skal huse et spisested. Samtidig er der opført fire sammenhængende nybygninger på omkring 2.500 kvadratmeter. Her skal der være teatersal, prøvesal og værksted til Teater Vestvolden, kontorer og aktivitetsrum, en multisal til alt fra loppemarkeder til dans samt et foreningskøkken. Det hele samles via en cirkelformet foyer – Orangeriet – der giver adgang til alle funktioner i det nye hus.

Projektet er tegnet af Vandkunsten og har et samlet budget på 70 millioner kroner.

»Med den nye fantastiske teaterbygning og den flotte donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan vi nu skabe et moderne teater, som vil understøtte Teater Vestvoldens strategi som et stationært børne-, ungdoms- og familieteater i Hvidovre, der samtidig formår at række ud til rigtig mange børn og unge fra hele Sjælland«, udtaler teaterchef Stephan Pollner i pressemeddelelsen.

Teater Vestvolden forventer at kunne åbne dørene i de nye omgivelser i september 2022, hvor hele Kulturcenter Risbjerggaard officielt bliver indviet i forbindelse med Vestegnens Kulturuge.