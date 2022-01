Dansk musiker kan ikke få hjælp af politiet: »Jeg er hele tiden i alarmberedskab«

Musikeren Lydmor bliver forfulgt af en fanstalker. Selv om manden har fået et polititilhold, som gør det ulovligt for ham at kontakte hende, griber politiet ikke ind. Københavns Politi erkender, at de er længere om at reagere, end de burde være.