»Det bekymrer også min familie og jeg«: Kronprinsen hyperkorrigerer, men han har det ikke fra fremmede

Det kan godt være, at verden står i flammer, men når kronprinsen begår en sproglig fejl, så farer sprogentusiasterne i flint, for kronprins Frederik er tilsyneladende så opsat på ikke at lave fejl, at han faktisk kommer til det alligevel, skriver sprogforsker Marianne Rathje.