Danske BIG vinder konkurrence om at bygge stort koncerthus i Prag

Danske Bjarke Ingels mener selv, at koncerthuset, der skal være hjemsted for Prags symfoniorkester, er blandt hans mest betydningsfulde projekter – og håber, at det ligesom Utzons operahus i Sydney kan blive »et elsket rum for Tjekkiets borgere«.